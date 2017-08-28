Осужденного в ФРГ санитара подозревают еще в 84 убийствах

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Бывший санитар германской больницы, приговоренный ранее к пожизненному заключению, подозревается в причастности к смерти еще 84 пациентов. Об этом заявили следователи в немецком городе Ольденбурге, где продолжается судебный процесс, сообщило в понедельник агентство DPA.

Бывший санитар Нильс Х. в 2008 году был приговорен к тюремному заключению сроком семь лет за покушение на убийство. Позже в личных беседах с психологом он сознался в том, что в результате его действий погибли несколько пациентов. Это привело к возобновлению нового дела. В результате в феврале 2015 года его приговорили к пожизненному тюремному заключению за убийство, по информации на тот момент, двух человек.

22 июня 2016 года стало известно, что Нильса Х. подозревают в причастности к смерти по меньшей мере 33 человек. Теперь это число было скорректировано до как минимум 84, отмечает агентство.

В ходе судебного процесса убийца заявил, что делал пациентам уколы, в результате чего их состояние становилось критическим. После этого он предпринимал попытки стабилизировать их состояние. Мотивом было желание продемонстрировать коллегам свои навыки, напоминает DPA.