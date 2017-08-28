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Под Волгоградом вычислили возможных поджигателей травы по видеорегистратору

Происшествия
28 августа, 12:30 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 28, августа. /ТАСС

Поджигателями оказались подростки в возрасте 17 и 15 лет

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ВОЛГОГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Двое подростков, младшему из которых 15 лет, подозреваются в поджогах сухой травы, из-за которых в Дзержинском районе Волгоградской области возник природный пожар на 1 га территории, поблизости от жилого дома. Возможных поджигателей удалось вычислить по записи камеры автомобильного видеорегистратора, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, возгорание сухой травы общей площадью 1 га в Дзержинском районе произошло 25 августа. Пожар возник на расстоянии 400 метров от жилого дома. В ходе осмотра места происшествия полицейскими были обнаружены шесть очагов возгорания, а также следы умышленных действий неизвестных лиц, приведшие к возгоранию.

"Предполагаемых поджигателей зафиксировала камера видеорегистратора одного из автомобилей. Сотрудниками полиции были организованы мероприятия по установлению их личностей. Ими оказались двое жителей Краснооктябрьского района, в возрасте 17 и 15 лет. Сейчас с ними работают следователи, выясняются мотивы их действий, проводится проверка", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве обратили внимание, что ответственность за подобные действия предусмотрена статьей 20.4 КоАП РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима"), предусматривающей штраф до 4 тыс. рублей, а также статьей 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога"), наказание по которой - штраф до 1 млн рублей и лишение свободы на срок вплоть до 8 лет.

 

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