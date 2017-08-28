Главу компании "Балтстрой" приговорили к 4,5 года условно за хищение средств Минкультуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга в понедельник приговорил к 4,5 года лишения свободы условно директора компании "Балтстрой" Дмитрия Сергеева, которого обвиняют в хищении бюджетных средств на реставрацию объектов культурного наследия, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд считает вину Сергеева установленной и доказанной. Суд приговорил: признать Сергеева виновным и назначить ему наказание путем частично сложения сроков в виде 4 с половиной лет лишения свободы, наказание считать условным", - сказала судья Юлия Трофимова, оглашая приговор.

Сергеев был освобожден из-под стражи в зале суда.

Прения сторон

В прениях гособвинение просило приговорить Сергеева к реальному лишению свободы. "Сергеев вину признал, в содеянном раскаивается. Условия досудебного соглашения о сотрудничестве Сергеевым полностью выполнены, он активно способствовал расследованию преступления. Прошу назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы", - сказала представитель прокуратуры.

Адвокат Елена Васильева просила для главы "Балтстроя" условное наказание. "Наказание, предложенное гособвинением в виде пяти лет лишения свободы, является чрезмерно суровым. Я хотела бы просить суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы либо ограничиться условным сроком", - сказала она.

Сергеев, выступая с последним словом, призвал суд не лишать его свободы. "В тот момент я не считал, что поступал неправильно. Если бы я не принял это предложение, то не получил бы работу для своей компании. На свободе я смогу учесть свои ошибки. Самая важная причина - моя семья, по моей вине трое моих детей лишены заботы, прошу дать возможность мне выйти на свободу", - сказал он.

Против главы "Балтстроя" в суде были выдвинуты обвинения по трем эпизодам мошенничества. В ходе следствия он погасил ущерб Минкультуры в размере 13 млн рублей. Процесс проходил в особом порядке, без исследования доказательств.

Уголовное дело в отношении главы компании было выделено в отдельное производство после заключения сделки со следствием. Под арестом Сергеев находил 1,5 года с момента задержания.