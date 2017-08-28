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Кидавших посылки на землю сотрудников "Почты России" в Карелии привлекут к ответственности

Происшествия
28 августа, 17:14 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 28, августа. /ТАСС

Видео, на котором сотрудники "Почты России" кидают посылки на землю, ранее появилось в социальных сетях

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ПЕТРОЗАВОДСК, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудников "Почты России" в Карелии, которые при разгрузке почтового вагона кидали посылки на землю, привлекут к дисциплинарной ответственности. Об этом в понедельник сообщила ТАСС представитель пресс-службе карельского филиала "Почты России" Виктория Смирнова.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлено, как сотрудники почты на карельской железнодорожной станции Медвежья Гора кидают на землю коробки с посылками. Инцидент произошел 26 августа.

"По факту нарушения проводится внутренняя проверка. Причастные к нарушению сотрудники будут привлечены к дисциплинарной ответственности. С персоналом организовано проведение дополнительных инструктажей по правилам почтового обмена", - пояснила Смирнова.

Она признала, что сотрудники почты допустили нарушение. "Мы не отрицаем факт того, что ненадлежащим образом проводился обмен почтовыми отправлениями", - отметила представитель "Почты России".

Смирнова также сообщила, что почтово-багажный вагон в составе дополнительного поезда был подан на запасной путь железнодорожной станции, доступ почтовых тележек для выгрузки к которому невозможен. По ее словам, поезд стоял на станции 15 минут, и за это время сотрудникам необходимо было выгрузить более 300 почтовых отправлений.

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