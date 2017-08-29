Лондонская полиция задержала более 250 человек на карнавале в районе Ноттинг-Хилл

ЛОНДОН, 29 августа. /ТАСС/. Офицеры Скотленд-Ярда задержали в воскресенье и понедельник за различные правонарушения более 250 человек на ежегодном двухдневном карнавале в районе Ноттинг-Хилл (Лондон), который собрал около 1 млн гостей. Об этом сообщило агентство Press Association со ссылкой на данные лондонской полиции.

"По данным на 15:30 местного времени (17:30 мск) в понедельник было произведено 149 задержаний, более трети из которых - 61 - связаны с наркотиками", - сказано в сообщении. Также утверждается, что 17 человек были задержаны за нарушение общественного порядка и еще 15 - за ношение оружия.

Кроме того, полиция проинформировала о том, что в первый день карнавала - в воскресенье - было задержано еще 106 человек.

В числе отмеченных во время карнавала инцидентов в полицейских сводках числится и разбрызгивание неконцентрированной кислотной жидкости над людьми, совершенное вечером 27 августа на лондонской площади Святого Чарльза. В результате этого происшествия пострадали пять человек: трое - от раздражения кожи, и еще двое - от возникшей давки. Однако арестов по данному делу полиция еще не производила.