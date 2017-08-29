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NYT: жертвами урагана "Харви" в США стали не менее 10 человек

Происшествия
29 августа, 2:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, августа. /ТАСС

Данные о жертвах разнятся, некоторые СМИ сообщают о семи-восьми погибших

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© AP Photo/Gerald Herbert

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Число жертв обрушившегося на штат Техас урагана "Харви", ослабшего до категории тропического шторма, возросло до 10 человек.

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Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на местные власти.

По данным издания, в Хьюстоне на данный момент выпало уже более 760 мм осадков. Более 8 тыс. жителей города находятся в убежищах.

Данные о жертвах "Харви" разнятся. Некоторые СМИ сообщают о семи-восьми погибших.

По информации телеканала CNN, в настоящее время "Харви" вновь набирает силу. Как ожидается, он частично затронет штат Луизиана, где в некоторых округах уже введен режим стихийного бедствия.

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