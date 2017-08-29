СМИ: 14 человек в столкновении автобуса с грузовиком в Египте погибли

КАИР, 29 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 14 человек погибли и 38 пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Египте. Об этом сообщил во вторник новостной портал "Аль-Яум ас-Сабиа" со ссылкой на представителей минздрава.

По поступающей информации, следовавший в Каир автобус столкнулся с грузовиком на трассе в провинции Бени-Суэйф южнее столицы страны, после чего перевернулся. Машины скорой помощи продолжают доставлять пострадавших в ближайшие больницы. Причины аварии пока неизвестны.

По данным за 2016 год, Египет занимает 16-е место среди арабских государств и 109-е в мире по показателю смертности на дорогах - ежегодно дорожные аварии в стране уносят жизни семи - восьми тысяч человек. Несмотря на то, что египетские власти еще несколько лет назад всерьез взялись за наведение порядка на дорогах, выправить ситуацию пока не удается.

Многие местные водители грубо нарушают правила дорожного движения, не соблюдают скоростной режим и совершают опасные маневры при обгоне. Именно это, а также изношенность автопарка и неудовлетворительное состояние трасс является причиной большого числа ДТП в Египте.