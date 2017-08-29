Начальник колонии под Красноярском задержан при получении взятки в 5 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 29 августа. /ТАСС/. Начальник колонии-поселения №26 в Красноярском крае задержан при получении 5 млн руб. взятки за положительную характеристику для осужденного, сообщает во вторник пресс-служба регионального Главного следственного управления СК.

"Начальник колонии-поселения предложил одному из осужденных, отбывающему наказание за мошенничество, за взятку в сумме 8 млн руб. подготовить положительно характеризующие его материалы для условно-досрочного освобождения. Подозреваемый согласился, и 24 августа 2017 года супруга осужденного передала посреднику часть взятки в сумме 5 млн руб., после чего он был задержан сотрудниками УФСБ, и дальше его общение с начальником колонии проходило под контролем оперативных сотрудников. Посредник привез деньги начальнику колонии домой, и после передачи оба были задержаны", - рассказали в СК.

В отношении начальника колонии возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Сейчас подозреваемый арестован. В пресс-службе Главного управления ФСИН по Красноярскому краю заявили, что задержание предполагаемого преступника совместно с ФСБ проводили сотрудники управления собственной безопасности ведомства. "Это наша разработка, на активную фазу были приглашены сотрудники ФСБ", - сказали ТАСС в главке.

Колония-поселение №26 расположена в поселке Хайрюзовка. В ней отбывают наказание впервые осужденные за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, а также за преступления, совершенные по неосторожности.