В Индии, Бангладеш и Непале с начала августа в наводнениях погибли более 1 тыс. человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 августа. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек стали жертвами мощных наводнений, вызванных муссонными дождями, в течение августа в Южной Азии. Об этом сообщают во вторник департаменты по борьбе с последствиями стихийных бедствий Индии, Бангладеш и Непала.

По данным индийского Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, "суммарно в бедствующих из-за мощных муссонных ливней штатах - Бихаре, Ассаме, Восточной Бенгалии и Уттар-Прадеше число жертв достигло 764 человек". В зоне затопления оказались более 14,5 млн человек, разрушено свыше 60 тыс. домов, потеряны свыше 20 тыс. га сельскохозяйственных насаждений.

По данным департамента по борьбе со стихийными бедствиями Бангладеш, "из-за сильных муссонных дождей и экстремального подъема уровня воды в реках, верховья которых находятся в Индии, наводнения затронули 7,6 млн и убили 137 человек". Было уничтожено около 689 800 домов и посевов на 11 400 га земель.

Непал также пережил рекордные наводнения, особенно в период с 11 по 21 августа, когда погибло 157 человека, а 30 районов страны оказались полностью затопленными. Согласно сообщению, опубликованному во вторник Комитетом по оказанию чрезвычайной помощи Непала, "почти 43 406 домов полностью разрушены, сотни тысяч частично повреждены". По словам представителя министерства сельского хозяйства Непала Йогендры Кумара Карки, cуммарные потери в фермерском секторе оцениваются в 5,84 млрд рупий (свыше $67 млн).

По данным ООН, в целом в Южной Азии от сильнейших с начала этого века наводнений пострадало свыше 41 млн человек, многие из которых лишились крова над головой, посевов и имущества.