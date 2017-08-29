Суд в Самаре вынес приговор по делу о нападении на семью полицейского

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САМАРА, 29 августа. /ТАСС/. Приволжский окружной военный суд во вторник вынес приговор четырем подсудимым по делу о разбойном нападении и покушении на убийство начальника отдела МВД по городу Отрадному Самарской области Дмитрия Вашуркина, а также убийстве его супруги, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Приволжский окружной военный суд признал подсудимых виновными и приговорил подсудимого [Виталия] Яранкина к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и остального срока в колонии строгого режима, [Даниила] Елтышева - к 13 годам колонии строгого режима, [Эрнста] Яцуненко - к десяти годам колонии строгого режима, [Андрея] Пермякова - к пяти годам колонии общего режима", - говорится в тексте приговора.
Пятого подсудимого - жительницу Самары Кристину Чистякову - суд признал виновной в укрывательстве преступлений и приговорил к выплате штрафа в размере 50 тыс. рублей. Суд также лишил Пермякова воинского звания сержанта.
Ранее в ходе судебных прений гособвинение просило суд приговорить Яранкина к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Елтышева - к 13 годам, Яцуненко - к десяти годам, Пермякова - к восьми. Чистякову прокуратура просила оштрафовать на 50 тыс. рублей.
По версии следствия, в ночь на 11 декабря 2016 года в магазине в Самарской области местные жители Яранкин, Пермяков, Елтышев и Яцуненко решили напасть на незнакомого им полицейского Вашуркина. Обвиняемые проследили за потерпевшим и его супругой до их дома, проникли в помещение, избили жертв, потребовав отдать драгоценности и деньги. Забрав украшения и деньги на 41 тыс. рублей и обнаружив служебное удостоверение сотрудника полиции, Яранкин решил убить потерпевших топором, чтобы избавиться от свидетелей. Вашуркину удалось выжить, он был госпитализирован, его супруга погибла.
Яранкину, Пермякову, Елтышеву и Яцуненко было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Разбой", "Убийство", "Покушение на убийство", "Похищение паспорта или другого важного личного документа" УК РФ. Кроме того, по статье "Укрывательство преступлений" привлечена к уголовной ответственности 24-летняя Чистякова.
Нападение на полицейского и его жену вызвало общественный резонанс в регионе. В ходе предварительного расследования следователями детально проверялись все возможные версии произошедшего. Преступники были задержаны в течение пяти суток, также были установлены обстоятельства убийства и обнаружены тайники с похищенным имуществом. В связи с тем, что Пермяков являлся военнослужащим, дело было передано для рассмотрения в военный суд.