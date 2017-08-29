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В больнице скончался шахтер рудника "Мир", получивший травмы в результате обвала 29 июля

Происшествия
29 августа, 14:22 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

В компании "Алроса" добавили, что родственникам Николая Алексеева выплатят все предусмотренные договором компенсации

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ЯКУТСК, 29 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Шахтер рудника "Мир", который получил травмы 29 июля после обвала горной породы, скончался в больнице. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе компании "Алроса", которой принадлежит рудник.

"С прискорбием сообщаем, что машинист горного самосвала Николай Алексеев, доставленный 29 июля санрейсом в республиканскую больницу - Центр экстренной медицины города Якутска - с травмой шейного отдела позвоночника, скончался 28 августа, несмотря на все усилия врачей. После проведенной операции Николай в течение четырех недель находился в реанимации", - отметили в пресс-службе.

В компании добавили, что родственникам Алексеева выплатят все предусмотренные договором компенсации. "Часть из них в размере 1 млн рублей уже перечислена компанией. Коллектив "Алроса" выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексеева", - заключили в пресс-службе.

Во вторник, 29 августа, в Якутии объявлен траур по погибшим шахтерам. Фотография Алексеева помещена на траурную доску вместе со снимками восьмерых шахтеров, которых не удалось спасти после аварии на руднике "Мир" 4 августа.

 

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