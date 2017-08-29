Пьяный мужчина на "Пролетарской" распылил газ в лицо сотрудников службы безопасности метро

Африканский наплыв: основные тенденции миграционного кризиса в ЕвропеМеждународная панорама 29 августа, 18:20
Семин: "Локомотив" действовал на трансферном рынке, исходя из своих возможностейСпорт 29 августа, 18:16
Россиянка Кузютина завоевала бронзу ЧМ по дзюдо в весе до 52 кгСпорт 29 августа, 17:54
Бывший футболист "Локомотива" Маминов возглавил клуб ФНЛ "Тюмень"Спорт 29 августа, 17:52
Федун: ситуация с банком "Открытие" не отразится на его сотрудничестве с ФК "Спартак"Спорт 29 августа, 17:42
РЖД в 2017 году сократят затраты на 65 млрд рублейЭкономика и бизнес 29 августа, 17:38
Россиянин Егоров не сумел выйти в полуфинал чемпионата мира по боксуСпорт 29 августа, 17:34
Повышение уровня моря удвоит частоту наводненийСоциальная ответственность 29 августа, 17:33
Банк "Открытие" стал первым проектом Фонда консолидации банковского сектораЭкономика и бизнес 29 августа, 17:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Полиция задержала нетрезвого мужчину, на станции "Пролетарская" распылившего газ из баллончика в лицо сотрудников службы безопасности метрополитена, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
"В ночь на 29 августа около 01:30 мск мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения зашел на станцию метро "Пролетарская" после ее закрытия, где вступил в словесный конфликт с двумя сотрудникам службы безопасности Московского метрополитена, после чего распылил им в лицо содержимое газового баллончика", - сообщил он.
Сотрудники УВД на московском метрополитене задержали мужчину, 1975 года рождения, и составили в отношении него протокол по статье 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"). "Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавил Мышляев.