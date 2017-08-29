Пьяный мужчина на "Пролетарской" распылил газ в лицо сотрудников службы безопасности метро

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Полиция задержала нетрезвого мужчину, на станции "Пролетарская" распылившего газ из баллончика в лицо сотрудников службы безопасности метрополитена, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"В ночь на 29 августа около 01:30 мск мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения зашел на станцию метро "Пролетарская" после ее закрытия, где вступил в словесный конфликт с двумя сотрудникам службы безопасности Московского метрополитена, после чего распылил им в лицо содержимое газового баллончика", - сообщил он.

Сотрудники УВД на московском метрополитене задержали мужчину, 1975 года рождения, и составили в отношении него протокол по статье 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"). "Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавил Мышляев.