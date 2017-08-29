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Трамп прибыл в Техас, пострадавший от шторма "Харви"

Происшествия
29 августа, 20:27 дата обновления: 29 августа, 21:09 UTC+3 ТАСС

По информации издания, глава государства внес изменения в свой график

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ТАСС, 29 августа. Президент США Дональд Трамп прибыл во вторник в пострадавший от шторма "Харви" город Корпус-Кристи, расположенный на юге штата Техас, чтобы оценить масштабы разрушений и выразить сочувствие жителям. Об этом сообщает газета The New York Times.

По ее информации, Трамп внес изменения в свой график, чтобы приехать в Техас как можно скорее. В понедельник глава государства объявил о введении в соседнем штате Луизиана режима чрезвычайной ситуации из-за шторма, который надвигается на него с территории Техаса.

На совещании в Корпус-Кристи, посвященном восстановительным работам, глава государства заявил, что американские власти приложат все усилия к тому, чтобы масштабная операция по ликвидации последствий урагана стала образцовой.

По его словам, речь идет о разгуле стихии в "колоссальных масштабах". "Никто никогда не видел ничего подобного", - сказал Трамп про "Харви".

При этом он дал высокую оценку действиям участников спасательных и восстановительных операций. "Мы не будем поздравлять [участников операций], мы поздравим друг друга, когда все закончится", - отметил президент США.

"Мы хотим проделать [образовавшуюся работу] лучше, чем когда бы то ни было. Мы хотим, чтобы лет через 5-10 про нас говорили, что таким образом и надо действовать [в случаях масштабных стихийных бедствий]", - подчеркнул руководитель американской администрации.

"Харви" - самый мощный ураган в США за последние 12 лет. В субботу он ослабел до тропического шторма. Максимальная скорость ветра в зоне стихии снизилась с 29 до 20,1 м/с. По последним данным, погибли 14 человек.

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Шторм "Харви" Тайфуны и ураганы
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