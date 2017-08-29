В Москве разыскивается машина, из которой, предположительно, вели стрельбу из автомата

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Столичная полиция проверяет информацию о стрельбе на юго-западе МКАД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Информация о стрельбе на 43-м км МКАД в настоящий момент проверяется", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что стрельба велась из автомата, предположительно, из автомобиля BMW. В городе для розыска и задержания введен план "Перехват" в трех административных округах - Центральном, Юго-Западном и Западном.

Ведется розыск автомашины, принимаются меры к задержанию водителя.