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Орловский суд отказал Олегу Навальному в смягчении наказания

Происшествия
29 августа, 21:31 UTC+3 ОРЕЛ ОРЕЛ 29, августа. /ТАСС

Отмечается, что за весь период отбывания наказания брат оппозиционера поощрений не имеет, а также является злостным нарушителем установленного порядка

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ОРЕЛ, 29 августа. /ТАСС/. Орловский областной суд отказал Олегу Навальному, осужденному на 3,5 года колонии за мошенничество, в смягчении наказания, сообщили в пресс-службе суда.

"Отказывая в удовлетворении ходатайства защитника о замене Олегу Навальному неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания, суд первой инстанции учел, что за весь период отбывания наказания Навальный поощрений не имеет, с 19 октября 2015 года отбывает наказание в строгих условиях, является злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, имеет 13 действующих взысканий, пять из которых наложены за злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания <...>. Проверив представленные материалы, выслушав участников процесса, обсудив доводы апелляционной жалобы адвоката осужденного в интересах Навального, суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции о том, что в настоящее время в отношении осужденного установленные ст. 43 УК РФ цели не могут быть достигнуты применением более мягкого наказания", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 года вынес приговор братьям Навальным по делу о хищениях средств компании "Ив Роше". Они были признаны виновными в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. Алексей Навальный был осужден на 3,5 года условно, Олег Навальный - на 3,5 года колонии общего режима. Он отбывает наказание в ИК-5 (Нарышкино, Орловская область).

Кроме того, суд взыскал с Навальных более 4 млн рублей по иску проходящей потерпевшей по делу "Многопрофильной процессинговой компании", а также назначил обоим штраф по 500 тыс. рублей.

Позже Мосгорсуд признал приговор законным, сняв с Алексея Навального дополнительное наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей в связи с процессуальными нарушениями.

В июле 2016 года Урицкий районный суд Орловской области отказал Олегу Навальному в условно-досрочном освобождении, указав, что при решении об УДО учитывается только поведение заключенного в колонии. Олег Навальный же характеризуется как злостный нарушитель порядка и требует постоянного контроля со стороны администрации, в связи с чем был переведен в одиночную камеру. Аналогичное решение суд принял также в феврале 2017 года.

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