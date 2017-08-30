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Количество выпавших в Техасе осадков установило рекорд в континентальной части США

Происшествия
30 августа, 2:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, августа. /ТАСС

В одном из каналов в городе Монт-Белвью в середине дня во вторник выпало 1320 мм осадков

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© AP Photo/David J. Phillip

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Количество осадков, выпавших в одном из городов в штате Техас, на который обрушился шторм "Харви", установило рекорд в континентальной части США.

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Об этом сообщила во вторник Национальная метеорологическая служба страны.

По ее данным, специалисты зафиксировали, что количество осадков в одном из каналов в городе Монт-Белвью достигло в середине дня во вторник 1320 мм. Это является самым большим показателем на континентальной части страны за всю историю подобных наблюдений.

Вместе с тем рекорд, зафиксированный на Гавайских островах, на которые в 1950 году обрушился тропический циклон Хики, до сих пор не побит. Там в одном из населенных пунктов тогда выпало 1330 мм осадков.

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