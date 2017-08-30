Количество выпавших в Техасе осадков установило рекорд в континентальной части США

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Количество осадков, выпавших в одном из городов в штате Техас, на который обрушился шторм "Харви", установило рекорд в континентальной части США.

Об этом сообщила во вторник Национальная метеорологическая служба страны.

По ее данным, специалисты зафиксировали, что количество осадков в одном из каналов в городе Монт-Белвью достигло в середине дня во вторник 1320 мм. Это является самым большим показателем на континентальной части страны за всю историю подобных наблюдений.

Вместе с тем рекорд, зафиксированный на Гавайских островах, на которые в 1950 году обрушился тропический циклон Хики, до сих пор не побит. Там в одном из населенных пунктов тогда выпало 1330 мм осадков.