Количество выпавших в Техасе осадков установило рекорд в континентальной части США

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НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Количество осадков, выпавших в одном из городов в штате Техас, на который обрушился шторм "Харви", установило рекорд в континентальной части США.
Об этом сообщила во вторник Национальная метеорологическая служба страны.
По ее данным, специалисты зафиксировали, что количество осадков в одном из каналов в городе Монт-Белвью достигло в середине дня во вторник 1320 мм. Это является самым большим показателем на континентальной части страны за всю историю подобных наблюдений.
Вместе с тем рекорд, зафиксированный на Гавайских островах, на которые в 1950 году обрушился тропический циклон Хики, до сих пор не побит. Там в одном из населенных пунктов тогда выпало 1330 мм осадков.