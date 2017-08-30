Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК проводит проверку по факту смерти подростка в доме-интернате в Брянской области

Происшествия
30 августа, 10:05 UTC+3 БРЯНСК БРЯНСК 30, августа. /ТАСС

В департаменте образования региона сообщили, что возможной причиной смерти мог стать сердечный приступ

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЯНСК, 30 августа. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку по факту смерти 16-летнего воспитанника дома-интерната в городе Жуковка Брянской области, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

"По факту смерти 16-летнего воспитанника школы- интерната в городе Жуковка Брянской области проводится проверка", - сказали в следственном управлении.

Подросток скончался накануне вечером, сообщил собеседник агентства.

В среду в региональных СМИ появилась информация о том, что мальчик мог умереть, вдохнув содержимое газового баллончика для заправки зажигалок. В СК отметили, что точную причину смерти установит экспертиза. В руководстве департамента образования региона также сообщили, что причины смерти могут быть установлены лишь после проведения расследования, отметив, что причиной смерти мог стать и сердечный приступ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Самшитовый лес, пострадавший от самшитовой огневки
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесах
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер самый известный пострадавший от бомбардировки Нагасаки
2
"Дети вместо цветов": почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
3
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
4
Ирландские ученые установили связь между микрофлорой кишечника и мозговой деятельностью
5
"Звоночки" звенели: что привело к проблемам банка "Открытие"
6
Скрипач Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни
7
Инвестиции в проекты на Ямале до 2025 года превышают $100 млрд
Темы дня
Новости партнеров
Реклама