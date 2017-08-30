СК проводит проверку по факту смерти подростка в доме-интернате в Брянской области

БРЯНСК, 30 августа. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку по факту смерти 16-летнего воспитанника дома-интерната в городе Жуковка Брянской области, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

"По факту смерти 16-летнего воспитанника школы- интерната в городе Жуковка Брянской области проводится проверка", - сказали в следственном управлении.

Подросток скончался накануне вечером, сообщил собеседник агентства.

В среду в региональных СМИ появилась информация о том, что мальчик мог умереть, вдохнув содержимое газового баллончика для заправки зажигалок. В СК отметили, что точную причину смерти установит экспертиза. В руководстве департамента образования региона также сообщили, что причины смерти могут быть установлены лишь после проведения расследования, отметив, что причиной смерти мог стать и сердечный приступ.