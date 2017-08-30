Суд приобщил к делу "тверского стрелка" иски потерпевших на 7,5 млн рублей

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ТАСС, 30 августа. Тверской областной суд приобщил к делу Сергея Егорова, которого обвиняют в убийстве девяти человек, иски от потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму 7,5 млн рублей. Об этом в среду сообщили ТАСС в инстанции.
"Суд приобщил иски к материалам дела Егорова на компенсацию морального вреда потерпевшим", - сказали в суде, добавив, что всего по делу потерпевшими признаны девять человек.
Ранее сообщалось, что во вторник суд приступил к рассмотрению дела "тверского стрелка". Егоров отказался от дачи показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ.
В среду в суде проводится допрос свидетелей преступления. "Все вранье! Он путается в показаниях", - отреагировал Егоров на показания первого допрошенного свидетеля.
ЧП произошло в ночь на 4 июня на территории садового товарищества "50 лет Октября" вблизи поселка городского типа Редкино. Егоров застрелил из охотничьего карабина девять человек. Одной женщине удалось спрятаться в дачном доме, благодаря чему она выжила Прибывшие по вызову местный участковый и инспектор ГИБДД задержали подозреваемого на месте преступления.
Следственный комитет предъявил Егорову обвинение по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц". По результатам психиатрической экспертизы он был признан вменяемым. Ему грозит пожизненное лишение свободы.