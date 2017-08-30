Полиция изъяла более 5 тонн незаконно добытой красной икры на Камчатке

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота в Камчатском крае более 5 тонн красной икры. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Камчатскому краю, Росгвардии и Россельхознадзора в рамках проведения операции "Путина-2017" в 136 км от поселка Ключи в заброшенном деревянном здании обнаружено и изъято 148 пластиковых контейнеров с икрой лососевых видов рыб. Еще 65 контейнеров с икрой обнаружены в металлическом контейнере, стоящем в нескольких десятках метров от заброшенного здания", - сообщила она.

Всего изъято более 5 тонн икры. Она передана на ответственное хранение уполномоченной организации.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ - "Незаконная добыча водных биологических ресурсов".