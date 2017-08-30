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Спецкомиссия приступила к расследованию причин аварии на Нижне-Бурейской ГЭС

Происшествия
30 августа, 17:39 UTC+3 ТАСС

В комиссию вошли представители заказчика строительства, генподрядной организации, генерального проектировщика и производителя оборудования

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ТАСС, 30 августа. Специальная комиссия начала расследование аварии, которая произошла 24 августа на Нижне-Бурейской ГЭС, сообщила в среду пресс-служба гидроэлектростанции.

В результате инцидента была подтоплена пристанционная площадка. По данным Минэнерго, пострадавших в результате ЧП нет, оборудование машинного зала ГЭС повреждений не получило.

"Комиссия призвана установить причины повреждения затвора водосбросной плотины и разработать мероприятия по устранению последствий произошедшего", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в комиссию вошли представители заказчика строительства: ПАО "РусГидро", генподрядной организации АО - "Трест Гидромонтаж", генерального проектировщика - АО "Ленгидропроект", производителя оборудования - ООО "ПромГидроЭнергоМаш".

Ситуация на ГЭС

По информации пресс-службы, ситуация на ГЭС остается стабильной. Сбросы воды через первый пролет водосбросной плотины снизились с 2,5 до 1,57 тыс. куб. м/с, остальные пролеты плотины закрыты. Такой уровень сбросов не угрожает населенным пунктам ниже по течению, так как допустимый показатель на Нижне-Бурейской ГЭС составляет 7,5 тыс. куб. м/с, говорится в сообщении.

"Уровень нижнего бьефа составляет 111,26 м, что не представляет угрозы для ниже лежащих населенных пунктов", - уточнили в пресс-службе.

Строительно-монтажные работы на станции ведутся в штатном режиме. Кроме того, по данным региональных властей, специалисты уже обследовали второй, третий и четвертый затворы Нижне-Бурейской ГЭС и не обнаружили дефектов.

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