Спецкомиссия приступила к расследованию причин аварии на Нижне-Бурейской ГЭС

Индия и Китай вывели войска из спорного региона, но не забыли о разногласияхМеждународная панорама 30 августа, 18:30
Джабраилова отпустили под подписку о невыездеПроисшествия 30 августа, 18:26
Киев депортирует российскую журналистку за "очернение" УкраиныМеждународная панорама 30 августа, 18:18
Ученые призывают ограничить субсидии на биотопливоСоциальная ответственность 30 августа, 18:07
Предприятия ЛПК перечислили в бюджет Иркутской области 3,2 млрд рублей за первое полугодиеНовости партнеров 30 августа, 18:01
Малкин: ситуация с участием игроков НХЛ на ОИ может проясниться к началу сезонаСпорт 30 августа, 17:59
Мировой рост спроса на сельхозпродукцию и продовольствие замедлитсяСоциальная ответственность 30 августа, 17:55
СМИ: "Лестер" и "Вест Бромвич" интересуются футболистом "Локомотива" КверквелиейСпорт 30 августа, 17:52
Больше трети жителей Подмосковья отдыхают в парках каждую неделюОбщество 30 августа, 17:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 30 августа. Специальная комиссия начала расследование аварии, которая произошла 24 августа на Нижне-Бурейской ГЭС, сообщила в среду пресс-служба гидроэлектростанции.
В результате инцидента была подтоплена пристанционная площадка. По данным Минэнерго, пострадавших в результате ЧП нет, оборудование машинного зала ГЭС повреждений не получило.
"Комиссия призвана установить причины повреждения затвора водосбросной плотины и разработать мероприятия по устранению последствий произошедшего", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что в комиссию вошли представители заказчика строительства: ПАО "РусГидро", генподрядной организации АО - "Трест Гидромонтаж", генерального проектировщика - АО "Ленгидропроект", производителя оборудования - ООО "ПромГидроЭнергоМаш".
По информации пресс-службы, ситуация на ГЭС остается стабильной. Сбросы воды через первый пролет водосбросной плотины снизились с 2,5 до 1,57 тыс. куб. м/с, остальные пролеты плотины закрыты. Такой уровень сбросов не угрожает населенным пунктам ниже по течению, так как допустимый показатель на Нижне-Бурейской ГЭС составляет 7,5 тыс. куб. м/с, говорится в сообщении.
"Уровень нижнего бьефа составляет 111,26 м, что не представляет угрозы для ниже лежащих населенных пунктов", - уточнили в пресс-службе.
Строительно-монтажные работы на станции ведутся в штатном режиме. Кроме того, по данным региональных властей, специалисты уже обследовали второй, третий и четвертый затворы Нижне-Бурейской ГЭС и не обнаружили дефектов.