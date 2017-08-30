В Краснодаре задержан третий подозреваемый в нападении на полицейских

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в среду третьего подозреваемого в нападении на полицейских в Краснодаре, сообщила ТАСС представитель регионального управления СК Наталья Смяцкая.

"Задержан", - сказала она, отвечая на вопрос о третьем подозреваемом.

Пресс-служба регионального главка МВД уточнила, что 25-летний подозреваемый был задержан в квартире своего знакомого в Краснодаре. Как отметили в полиции, при задержании он "сопротивления оказать не успел".

В понедельник днем сотрудники полиции оставили на стационарном посту на въезде в Краснодар автомобиль Toyota Camry, в салоне которого находились 21-летний водитель Никита Медведев и два пассажира. Сообщалось, что в ходе проверки документов водитель ударил по лицу одного из полицейских и открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета. По данным правоохранительных органов, он несколько раз выстрелил в том числе в молодого человека, который пытался ему помешать.

В это время один из пассажиров покинул машину и скрылся, второй был задержан при попытке к бегству. Стрелявший скрылся на автомобиле, причем во время погони он вел огонь по преследовавшей его полицейской машине. Попав в ДТП, водитель скрылся и был задержан в ночь на среду в хуторе Копанском.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, первый задержанный - 27-летний Владислав Гмыря, осужденный ранее за экстремизм.