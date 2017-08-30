В Краснодаре задержан еще один подозреваемый в нападении на полицейского

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали еще одного подозреваемого в нападении на полицейского в Краснодаре в понедельник, сообщила в среду пресс-служба регионального ГУ МВД.

"Сегодня в Краснодаре в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по Краснодарскому краю при силовой поддержке отряда "ГРОМ" был задержан один из подозреваемых, открывших стрельбу в сторону полицейских в городе Краснодаре. Мужчина попытался скрыться, но был задержан полицейскими, сопротивления оказать он не успел", - говорится в сообщении.

В понедельник днем сотрудники полиции в Краснодаре остановили автомобиль Toyota Camry, в салоне которого находились водитель и два пассажира. В ходе проверки документов 21-летний водитель ударил по лицу одного из полицейских, после чего открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета. В результате был ранен человек. Один из молодых людей задержан, еще двоим удалось скрыться.

СК возбудил уголовное дело по статьям 317 и 318 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Применение насилия в отношении представителя власти"), позднее добавилась статья о покушении на убийство.