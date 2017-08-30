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В Техасе более 48 тыс. домов получили повреждения в результате шторма "Харви"

Происшествия
30 августа, 22:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, августа. /ТАСС

Серьезные повреждения получили около 17 тыс. зданий

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НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Более 48 тыс. домов в штате Техас пострадали в результате самого сильного за последние 12 лет шторма "Харви".

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Об этом сообщило в среду информационное агентство AP со ссылкой на доклад департамента общественной безопасности штата.

Как указывается в докладе, более тысячи домов разрушены, около 17 тыс. - получили серьезные повреждения, а в 32 тыс. зданий ущерб от урагана сравнительно невелик.

Департамент общественной безопасности объявил, что намерен ежедневно вносить коррективы в доклад, поскольку число зданий, поврежденных в результате наводнений, будет постоянно расти.

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