В Техасе более 48 тыс. домов получили повреждения в результате шторма "Харви"

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НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Более 48 тыс. домов в штате Техас пострадали в результате самого сильного за последние 12 лет шторма "Харви".
Об этом сообщило в среду информационное агентство AP со ссылкой на доклад департамента общественной безопасности штата.
Как указывается в докладе, более тысячи домов разрушены, около 17 тыс. - получили серьезные повреждения, а в 32 тыс. зданий ущерб от урагана сравнительно невелик.
Департамент общественной безопасности объявил, что намерен ежедневно вносить коррективы в доклад, поскольку число зданий, поврежденных в результате наводнений, будет постоянно расти.