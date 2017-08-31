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Шторм "Харви" может ослабнуть в течение 12 часов

Происшествия
31 августа, 1:12 UTC+3

При этом синоптики подчеркнули, что это не снизит риск продолжения сильных ливней и наводнений

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НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Тропический шторм "Харви", бушующий на юге США, может ослабнуть в течение менее 12 ближайших часов по мере продвижения вглубь континента. Об этом сообщила в среду Национальная метеорологическая служба страны.

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По ее данным, шторм сейчас расположен примерно в 80 км к северу от города Лейк-Чарльз (штат Луизиана) и движется на северо-восток вглубь страны. Максимальная скорость ветра в зоне стихии составляет около 18 м/с. Менее чем через 12 часов шторм, как ожидается, ослабнет до категории так называемой тропической депрессии.

При этом синоптики подчеркнули, что "ослабление [шторма] не снизит риск продолжения сильных ливней и наводнений" в районах, через которые пройдет "Харви".

Обрушившийся на штат Техас "Харви" стал самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. Впоследствии он ослаб до категории тропического шторма. Жертвами стихии стали, по разным данным, от 20 до 30 человек.

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