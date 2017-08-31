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ВМС США отправили два десантных корабля на помощь в ликвидации последствий шторма "Харви"

Происшествия
31 августа, 2:42 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 31, августа. /ТАСС

Корабли способны доставлять медицинскую помощь, а также оказывать экспедиционную логистическую поддержку

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ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. ВМС США отправили два десантных корабля Kearsarge и Oak Hill на помощь в ликвидации последствий шторма "Харви", который бушует на юге страны. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении.

Руководство ВМС США "отдало распоряжение направить универсальный десантный корабль Kearsarge и десантный корабль-док Oak Hill из порта приписки в Норфолке (штат Вирджиния) на оказание помощи после урагана "Харви", отмечается в документе.

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"Корабли способны доставлять медицинскую помощь, оказывать экспедиционную логистическую поддержку, - отметили в пресс-службе ВМС США. - Мы признаем, что восстановление после этого катастрофического бедствия будет длительным".

Корабли привезут пострадавшим продукты питания и питьевую воду. Отряд морских пехотинцев также окажет помощь в ликвидации последствий удара стихии.

"Харви" - самый мощный ураган в США за последние 12 лет, с 2005 года, когда ураган максимальной (пятой) категории "Катрина" ударил по побережью штата Луизиана и практически разрушил Новый Орлеан. Как информировал Национальный центр наблюдения за ураганами США, "Харви" в субботу ослабел до тропического шторма. Максимальная скорость ветра в зоне стихии снизилась с 29 м/с до 20,1 м/с.

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