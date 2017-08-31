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СМИ: около 20 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в Польше

Происшествия
31 августа, 4:49 UTC+3 ТАСС

По данным Польского агентства новостей, все пострадавшие получили легкие травмы

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ТАСС, 31 августа. Два поезда - пассажирский и грузовой - столкнулись на севере Польши, около 20 человек пострадали. Об этом сообщило в четверг Польское агентство печати со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, инцидент произошел вблизи города Грудзёндз. Пассажирский поезд сошел с рельсов. На момент аварии он перевозил около 130 пассажиров, все они были позже эвакуированы. По данным агентства, пострадавшие, среди которых четверо детей, получили легкие травмы.

Причины столкновения пока не сообщаются.

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