СМИ: около 20 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в Польше

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ТАСС, 31 августа. Два поезда - пассажирский и грузовой - столкнулись на севере Польши, около 20 человек пострадали. Об этом сообщило в четверг Польское агентство печати со ссылкой на местные власти.
По данным агентства, инцидент произошел вблизи города Грудзёндз. Пассажирский поезд сошел с рельсов. На момент аварии он перевозил около 130 пассажиров, все они были позже эвакуированы. По данным агентства, пострадавшие, среди которых четверо детей, получили легкие травмы.
Причины столкновения пока не сообщаются.