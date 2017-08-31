Полиция допросила риелтеров по делу о пожаре в центре Ростова-на-Дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 августа. /ТАСС/. Полицейские в ходе расследования уголовного дела по факту крупного пожара в центре Ростова-на-Дону допросили риелторов, сообщила в четверг пресс-служба регионального УМВД.
"Рассматриваются варианты [возникновения пожара] как техногенного характера, так и включающие человеческий фактор, в ходе расследования полицейскими установлены и допрошены риелторы, которые якобы приходили к жителям и пытались выкупить у них землю, из риелторских компаний изъяты документы, которые будут внимательно изучены. Предварительно установлено место, которое стало очагом возгорания, где находятся заброшенные постройки", - говорится в сообщении.
Также проводятся экспертизы, опрошены около 380 потерпевших, добавили в пресс-службе.
Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону 21 августа охватил жилые дома на общей площади около 10 тыс. кв. метров. Возгорание ликвидировали спустя сутки. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - жилые постройки, в результате пожара погиб мужчина.
Из домов были эвакуированы около 600 человек, из них пострадавшими в результате пожара считаются более 400, к медикам обратились 58 человек, семь были госпитализированы. На минувшей неделе пострадавших от пожара переселили из пунктов временного размещения в маневренный фонд и в гостиницы. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", СК - по статье "Халатность".
Ранее сообщалось, что местные жители обратились к губернатору региона Василию Голубеву с жалобой, что в районе, где произошел пожар, работают "черные риелторы". Голубев отметил, что причины возгорания должно установить следствие. Он также предложил городским властям рассмотреть вопрос о возможности не застраивать эту территорию.