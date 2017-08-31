Генпрокуратура не обращалась в Минобрнауки по вопросу программы "Пока все дома"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура не обращалась в Минобрнауки по вопросу телепрограммы "Пока все дома". Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"На сегодняшний день Генпрокуратура РФ не обращалась в Минобрнауки России по данному вопросу, в тоже время министерство готово предоставить детальную информацию Генпрокуратуре РФ при необходимости", - сказали в пресс-службе.

В среду Генеральная прокуратура России организовала проверку по информации о нарушениях при съемках программы "Пока все дома" при расходовании средств на видеопаспорта для детей-сирот, ждущих усыновления.