Генпрокуратура не обращалась в Минобрнауки по вопросу программы "Пока все дома"

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура не обращалась в Минобрнауки по вопросу телепрограммы "Пока все дома". Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
"На сегодняшний день Генпрокуратура РФ не обращалась в Минобрнауки России по данному вопросу, в тоже время министерство готово предоставить детальную информацию Генпрокуратуре РФ при необходимости", - сказали в пресс-службе.
В среду Генеральная прокуратура России организовала проверку по информации о нарушениях при съемках программы "Пока все дома" при расходовании средств на видеопаспорта для детей-сирот, ждущих усыновления.