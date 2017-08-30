Первому каналу не было известно о бюджетах программы "Пока все дома"

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Первый канал не имел сведений о бюджетах программы "Пока все дома", поскольку она покупалась у компании - производителя передачи. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе телеканала.
"Первый канал покупал программу "Пока все дома" у производителя - компании "Дом", в том числе рубрику "У вас будет ребенок", - подчеркнули в пресс-службе. - Каналу не было известно, что рубрика производится за счет государства, а также об участии создателей программы в тендерах и регистрации товарного знака "видеопаспорт".
"По результату публикаций в СМИ и реакции общественности мы приняли решение закрыть программу, - сказал собеседник агентства. - На данный момент контракт с производителем программы расторгнут".
Ранее Генеральная прокуратура России организовала проверку по информации о нарушениях при съемках программы "Пока все дома" при расходовании средств на видеопаспорта для детей-сирот, ждущих усыновления.
15 августа Кизяков, который был ведущим программы с 1992 года, сообщил ТАСС, что вместе с проектом "Пока все дома" ушел с Первого канала по собственному желанию. Причиной ухода он назвал неприемлемые методы руководства канала. По словам Кизякова, программа не почувствовала поддержки и защиты со стороны Первого канала в ситуации с видеопаспортами.
Телеведущий подчеркнул, что обвинять программу в завышенных расходах (100 тыс. рублей за видеопаспорт) несправедливо, поскольку съемочная группа готовит 40-минутный качественный фильм о каждом ребенке по особому сценарию, а на поездки в регионы нужны командировочные. В одной из телекомпаний, которая работает с Первым каналом, ТАСС сообщили, что в отношении Кизякова в апреле было инициировано внутреннее расследование канала после публикаций в социальных сетях о видеопаспортах для детей-сирот и судах за право единоличного использования этого термина.
В 2014 году Минобрнауки реализовало пилотный проект в Московской, Астраханской и Псковской областях по созданию и размещению в интернете видеосюжетов о детях, оставшихся без попечения родителей. Такие видеоролики содержат рассказы и отзывы о детях со стороны их друзей, педагогов, воспитателей, учителей и других специалистов.
В конце 2016 года глава департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Евгений Сильянов сообщил, что единственным исполнителем государственного контракта на оформление видеопаспортов для детей-сирот на протяжении трех лет является компания телеведущего Тимура Кизякова, придумавшего информационно-поисковую систему "Видеопаспорт". По словам представителя Минобрнауки, в 2014 году организация сняла 150 роликов о детях-сиротах, в 2015 году - 100, в 2016 году - также 100 роликов, а стоимость одного видеопаспорта составляла 100 тыс. рублей.
Эти цифры и тот факт, что компания судилась с другими организациями, которые также создавали видеопаспорта для сирот, вызвали дискуссию в соцсетях и в СМИ.