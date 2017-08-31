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ABC: на пострадавшем от шторма "Харви" химзаводе в Техасе произошли два взрыва

Происшествия
31 августа, 12:55 UTC+3 ТАСС

Персонал завода и жители близлежащих районов были эвакуированы

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© AP Photo/David J. Phillip

ТАСС, 31 августа. Два взрыва прогремели в четверг утром на химическом заводе, расположенном в 40 км к востоку от серьезно пострадавшего от вызваных штормом "Харви" наводнений города Хьюстон (штат Техас). Об этом сообщает телеканал ABC.

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Персонал завода и жителей близлежащих районов эвакуировали раньше, сообщает телеканал.

Как заявил Рич Роу, генеральный директор управляющей комплексом химической компании Arkema Inc., предотвратить возможные взрывы невозможно. "Уровень воды на заводе превысил два метра, мы остались без электричества и двух резервных источников питания. Мы больше не можем охлаждать материалы, которые могут взорваться и вызвать сильное возгорание. Высокий уровень воды и отсутствие электричества не оставляют нам шансов предотвратить взрыв", - приводит телеканал слова главы компании.

Ураган четвертой категории "Харви" обрушился на Техас в ночь на субботу. Впоследствии он ослаб до категории шторма. Сейчас атмосферное явление перемещается вглубь континента. Жертвами стихии стали, по разным данным, от 20 до 30 человек.

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