Источник: певец Александр Ермак арестован за убийство своего знакомого в Москве

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Певец Александр Ермак (настоящее имя Александр Чураков) арестован в Москве за убийство своего знакомого в ходе бытового конфликта. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Александр Чураков арестован за убийство своего знакомого в квартире на Хорошевском шоссе", - сказал собеседник агентства, отметив, что конфликт произошел на почве личных отношений.
По данным из открытых источников, Александр Ермак возглавляет группу "Александрит". Популярна исполняемая ими песня на слова Ильи Резника и музыку Раймонда Паулса "Ты у меня одна", всего он исполняет около 30 песен. Несколько лет назад артист создал благотворительный фонд для помощи детям-инвалидам и детям, оставшимся без родителей.
Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, в ночь с 23 на 24 августа в квартире на Хорошевском шоссе произошел конфликт между двумя нетрезвыми мужчинами. "Во время ссоры обвиняемый нанес своему 45-летнему знакомому не менее 17 ударов ножом, после чего скрылся с места происшествия. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте", - сообщила она.
По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. "В ходе допроса мужчина признал свою вину полностью. В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Иванова.