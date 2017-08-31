Полиция эвакуирует болельщиков с лондонского стадиона после выстрела из арбалета

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Лондонская полиция эвакуирует болельщиков с трибун крикетного стадиона Oval после того, как там, предположительно, был произведен выстрел из арбалета. Об этом в четверг на своем официальном сайте информировал Скотленд-Ярд.

"Полиция поставила в известность в 16:35 (18:35 мск) 31 августа о сообщениях, что на поле крикетного стадиона Oval произведен запуск стрелы [из лука] или метательного предмета из арбалета. Офицеры полиции сейчас на месте инцидента. Стадион находится в процессе контролируемой эвакуации. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.