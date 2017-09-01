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Глава Департамента МЭР не знает, был ли Улюкаев против приватизации "Роснефтью" "Башнефти"

Происшествия
1 сентября, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Оксана Тарасенко заявила, что об отрицательной позиции бывшего министра она узнала из прессы

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Директор Департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Оксана Тарасенко заявила в суде, что ей неизвестно, был ли бывший министр Алексей Улюкаев против приватизации "Башнефти" компанией "Роснефть".

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Она дала показания как свидетель обвинения в Замоскворецком суде Москвы по делу Улюкаева, обвиняемого в получении взятки.

"Вам известно от других сотрудников вашего департамента или министерства о том, что Улюкаев в какой-то период времени занимал отрицательную позицию?" - спросил ее гособвинитель. "Нет, только узнала из прессы", - ответила Тарасенко.

Ранее другой свидетель обвинения - директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов - на заседании суда подтвердил свои показания о том, что экс-министр искал варианты исключения "Роснефти" из числа участников приватизации "Башнефти" во время приостановки процесса в августе 2016 года. "У меня сложилось мнение, что Улюкаев искал различные варианты исключить участие нашей компании в данной сделке", - сказал Баранов на заседании.

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