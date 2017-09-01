Менеджер "Роснефти" рассказал о начале приватизации "Башнефти" в суде по делу Улюкаева

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов и директор департамента Министерства экономического развития Оксана Тарасенко - свидетели в пятницу в суде на слушаниях по делу о Улюкаева.

"Прошу пригласить в суд свидетеля обвинения Баранова", - сказала судья.

Также будет допрошена Оксана Тарасенко - директор департамента Министерства экономического развития.

Баранов начал давать показания, начав их с рассказа о начале приватизации "Башнефти" "Роснефтью". Баранов рассказал, что участвовать в приватизации "Башнефти" "Роснефти" посоветовала банк "Интеза", выступавший консультантом.

Директор департамента "Роснефти" также отметил, что "Роснефть" изначально не рассматривала участие в приватизации "Башнефти", однако после получения письма, разосланного потенциальным инвесторам, изучила вопрос и высказала свою заинтересованность. Кроме того, по его словам, было подготовлено письмо президенту России с финансово-экономическим обоснованием этой сделки, с описанием, почему "Роснефть" является надлежащим и лучшим покупателем акций "Башнефти".

"После этого мы подали формализованную заявку об интересе", - отметил Баранов.

По мнению менеджера "Роснефти", на приостановку сделки по покупке нефтяной компанией акций "Башнефти" могла повлиять позиция бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

"Может быть, это мое личное мнение, наверное, могла", - заявил Андрей Баранов, отвечая на вопрос гособвинения о том, могла ли позиция министра повлиять на то, что сделка была приостановлена.

Он также рассказал, что есть определенный конфликт интересов Министерства энергетики РФ. "Министерство является заинтересованной стороной в этом процессе в связи с тем, что председателем совета директоров был на тот момент первый замминистра энергетики Алексей Текслер", - сказал он, пояснив, что не имеет виду прямую материальную заинтересованность, так как по закону госслужащие не получают вознаграждения за участие в советах директоров компании.

"Просто есть определенные административные рычаги на управление крупнейшей башкирской компанией", - пояснил Баранов.