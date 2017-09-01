Генерал ФСБ Феоктистов заявлен свидетелем по делу Улюкаева

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Генерал ФСБ Олег Феоктистов заявлен свидетелем по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

"Феоктистов заявление качестве свидетеля", - сказала адвокат Дариджан Кивеидзе.

Кивеидзе также сообщил, что вице-премьер России Аркадий Дворкович не заявлен свидетелем по делу.