На директоров оборонного НИИ Тулы возбудили дела за невыплату 29 млн рублей зарплаты

ТАСС, 1 сентября. Уголовные дела возбуждены в отношении директоров Тульского научно-исследовательского технологического института (ТНИТИ) за невыплату зарплаты сотрудникам на общую сумму более 29 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба тульского управления СКР.

"Следственным отделом по городу Тула возбуждены уголовные дела в отношении 32-летнего генерального директора ОАО "Тульский научно-исследовательский технологический институт", занимающего указанную должность в период с 10 ноября 2015 по 9 сентября 2016 года, и в отношении 44-летнего гендиректора этой же организации, занимающего данную должность в период с 14 ноября 2016 по 27 апреля 2017 года, по статье "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности", - говорится в сообщении.

По данным следствия, предприятие обладало денежными средствами, достаточными для выплаты зарплаты работникам. "В данный момент решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения бывшим руководителям предприятия", - отметили в пресс-службе.

По данным мэрии Тулы, ТНИТИ занимается выполнением работ по государственному оборонному заказу, разработкой и производством составных частей боеприпасов и научно-исследовательской деятельностью.