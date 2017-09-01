Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На директоров оборонного НИИ Тулы возбудили дела за невыплату 29 млн рублей зарплаты

Происшествия
1 сентября, 17:30 UTC+3 ТАСС

По данным следствия, предприятие обладало денежными средствами в достаточном для выплаты зарплат количестве

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 сентября. Уголовные дела возбуждены в отношении директоров Тульского научно-исследовательского технологического института (ТНИТИ) за невыплату зарплаты сотрудникам на общую сумму более 29 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба тульского управления СКР.

"Следственным отделом по городу Тула возбуждены уголовные дела в отношении 32-летнего генерального директора ОАО "Тульский научно-исследовательский технологический институт", занимающего указанную должность в период с 10 ноября 2015 по 9 сентября 2016 года, и в отношении 44-летнего гендиректора этой же организации, занимающего данную должность в период с 14 ноября 2016 по 27 апреля 2017 года, по статье "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности", - говорится в сообщении.

По данным следствия, предприятие обладало денежными средствами, достаточными для выплаты зарплаты работникам. "В данный момент решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения бывшим руководителям предприятия", - отметили в пресс-службе.

По данным мэрии Тулы, ТНИТИ занимается выполнением работ по государственному оборонному заказу, разработкой и производством составных частей боеприпасов и научно-исследовательской деятельностью.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле назвали рейдерским захватом ситуацию с дипобъектами РФ в США
2
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
3
Украина вводит с 1 января 2018 года биоконтроль для иностранных граждан, включая РФ
4
Зеркальные меры: Москва перестала сдерживаться и ответила Вашингтону
5
Москва обеспокоена контактами Киева и Загреба по "возвращению неподконтрольных территорий"
6
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
7
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама