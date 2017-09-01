Суд продлил арест шести фигурантам дела о теракте в метро Петербурга

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу по ходатайству следствия продлил срок ареста шести обвиняемым по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста на три месяца обвиняемым Б. Эргашеву, А. Махмудову, Ш. Каримовой, А. Азимову, М. Эрматову и М. Мирзаалимову", - сказала она. Каримовой, Махмудову и Эргашеву срок ареста продлен до 6 декабря, Эрматову - до 10 декабря, Азимову - до 19 декабря, Мирзаалимову - до 26 декабря.

В ходе заседания ранее объявлялся перерыв в связи оказанием медицинской помощи одной из фигуранток дела, Каримовой. Она пожаловалась на головную боль и работники суда вызвали ей скорую помощь.

Взрыв произошел в петербургском метро 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Другой взрыв (на станции "Площадь Восстания") удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Жертвами теракта стали 15 пассажиров метро, пострадавшими признаны 102 человека.

Террорист, который привел в действие взрывное устройство, погиб. По данным Следственного комитета, это гражданин РФ, являющийся уроженцем Киргизии, Акбаржон Джалилов.

По делу арестованы 11 человек, срок следствия по делу установлен до 3 октября. Ходатайства следователя о продлении срока ареста шести обвиняемым суд рассмотрел 1 сентября, в отношении остальных пяти остальных аналогичные ходатайства будут рассмотрены 4 сентября.