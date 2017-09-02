В Париже полиция задержала возле Эйфелевой башни подозрительного человека

ПАРИЖ, 2 сентября. /ТАСС/. Парижские полицейские задержали в пятницу вечером подозрительного человека поблизости от Эйфелевой башни. Об этом сообщил в субботу официальный представитель полиции города.

"Задержан один человек, инцидент завершен. Этот человек не был вооружен", - сказал полицейский. Он отметил, что "более подробная информация будет предоставлена позже".

По данным, полученным корреспондентом ТАСС от свидетелей ЧП, на мосту Йена, перекинутом через Сену от подножия Эйфелевой башни, "появился бородатый человек, который что-то выкрикивал, часто упоминая Коран". "На нем было что-то, похожее на пояс со взрывчаткой. На мост и к Эйфелевой башне немедленно прибыло большое число полицейских. Человек был схвачен и увезен", - сказал один из очевидцев.

По данным, полученным от частной охраны Эйфелевой башни, доступ на нее не прекращался, посетителей не эвакуировали. В настоящее время обстановка в районе ЧП спокойная.

Официальный представитель парижской полиции подтвердил, что эвакуация посетителей не проводилась.