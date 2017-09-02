Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп попросил Конгресс выделить $7,85 млрд на ликвидацию последствий "Харви"

Происшествия
2 сентября, 5:35 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 2, сентября. /ТАСС

По данным СМИ, изначально планировалось запросить $5,9 млрд. Однако позже в Белом доме решили, что такой суммы будет недостаточно

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Carolyn Kaster, File

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп запросил в пятницу у Конгресса 7,85 млрд долларов из резервных фондов на ликвидацию последствий шторма "Харви". Об этом говорится в письме на имя спикера Палаты представителей законодательного органа Пола Райана.

Смотрите также
Хьюстон, США

Испытание для Техаса, проверка для Трампа: последствия шторма "Харви" в США

"Администрация США считает необходимым [выделить] дополнительные федеральные ресурсы для продолжения финансирования важных, а зачастую и жизненно важных и оперативных действий по ликвидации последствий стихийного бедствия, - написал директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни. - В настоящее время администрация запрашивает средства в размере $7,85 млрд из федеральных резервов для ликвидации последствий и первоначальных восстановительных работ в связи со штормом "Харви".

Данная сумма, считает директор управления, гарантирует, что в ближайшие несколько недель у правительства будет достаточно денег для восстановления после удара стихии. Изначально, по данным американских СМИ, в Белом доме планировали запросить $5,9 млрд, но посчитали эту сумму недостаточной. Законодатели уже заявили, что на следующей неделе одобрят пакет помощи на ликвидацию последствий шторма.

По словам Малвейни, на данный момент свыше 43,5 тыс. человек находятся в убежищах, а более 436 тыс. семей нуждаются в аренде жилья, оплате расходов на гостиницу и ремонте дома. Ранее губернатор Техаса Грегг Эбботт предположил, что его штату, на который пришелся основной удар стихии, потребуется помощь в размере более $100 млрд.

Смотрите также

Число людей в США, покинувших свои дома из-за шторма "Харви", превысило миллион

Число жертв циклона "Харви" на юге США возросло до 47 человек

Правительство США выделило пострадавшим от бедствия в Техасе $530 млн

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Шторм "Харви"
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
2
Reuters: Трамп собирается провести 18 сентября саммит мировых лидеров по реформе ООН
3
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
4
Среди отдыхающих в зоне схода селя в Приэльбрусье числятся 22 ребенка
5
Reuters: американские военные ценят профессионализм российских коллег в Сирии
6
Роспотребнадзор нашел в партии яичного порошка из Франции фипронил
7
Парижская революция: итоги трансферного окна ведущих европейских футбольных чемпионатов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама