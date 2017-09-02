Трамп попросил Конгресс выделить $7,85 млрд на ликвидацию последствий "Харви"

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп запросил в пятницу у Конгресса 7,85 млрд долларов из резервных фондов на ликвидацию последствий шторма "Харви". Об этом говорится в письме на имя спикера Палаты представителей законодательного органа Пола Райана.

"Администрация США считает необходимым [выделить] дополнительные федеральные ресурсы для продолжения финансирования важных, а зачастую и жизненно важных и оперативных действий по ликвидации последствий стихийного бедствия, - написал директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни. - В настоящее время администрация запрашивает средства в размере $7,85 млрд из федеральных резервов для ликвидации последствий и первоначальных восстановительных работ в связи со штормом "Харви".

Данная сумма, считает директор управления, гарантирует, что в ближайшие несколько недель у правительства будет достаточно денег для восстановления после удара стихии. Изначально, по данным американских СМИ, в Белом доме планировали запросить $5,9 млрд, но посчитали эту сумму недостаточной. Законодатели уже заявили, что на следующей неделе одобрят пакет помощи на ликвидацию последствий шторма.

По словам Малвейни, на данный момент свыше 43,5 тыс. человек находятся в убежищах, а более 436 тыс. семей нуждаются в аренде жилья, оплате расходов на гостиницу и ремонте дома. Ранее губернатор Техаса Грегг Эбботт предположил, что его штату, на который пришелся основной удар стихии, потребуется помощь в размере более $100 млрд.