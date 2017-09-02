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Источник: Ан-2 во время полета в Балашихе задел крылом землю и упал

Происшествия
2 сентября, 13:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для проведения доследственной проверки

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© Евгений Максимов/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Самолет Ан-2 на авиашоу в Балашихе во время показательного выступления задел крылом землю и разрушился. Об этом сообщил источник агентства.

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"По предварительной информации, во время выполнения показательного выступления самолет задел крылом землю, загорелся и разрушился", - рассказал источник агентства.

"Сейчас проводится ликвидация последствий разрушения самолета на земле, после чего будет проведен осмотр места происшествия", - рассказал источник.

В свою очередь, как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, "на место происшествия выехала следственно-оперативная группа для проведения доследственной проверки".

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