Источник: Ан-2 во время полета в Балашихе задел крылом землю и упал

Спортивный директор "Барселоны" сообщил, что "Ливерпуль" запросил за Коутиньо €200 млнСпорт 2 сентября, 14:28
Пучков потребовал создать запас продовольствия и медикаментов для отрезанных сел в КБРПроисшествия 2 сентября, 14:15
Путин поддержал идею создания новых мемориалов в память о погибших в войне 1941-1945 годовОбщество 2 сентября, 14:13
Путин передал врио главы Новгородской области обращения жителей региона с "Прямой линии"Политика 2 сентября, 13:52
Источник: Ан-2 во время полета в Балашихе задел крылом землю и упалПроисшествия 2 сентября, 13:35
Нетребко отменила первое в новом сезоне выступление в Венской опере из-за простудыКультура 2 сентября, 13:31
Российские и немецкие боксеры будут проводить совместные сборыСпорт 2 сентября, 13:23
Евсеев вернулся в тренерский штаб футбольного клуба "Амкар"Спорт 2 сентября, 13:20
Маслов: "Амкару" сложно конкурировать с другими командами в нынешней финансовой ситуацииСпорт 2 сентября, 13:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Самолет Ан-2 на авиашоу в Балашихе во время показательного выступления задел крылом землю и разрушился. Об этом сообщил источник агентства.
"По предварительной информации, во время выполнения показательного выступления самолет задел крылом землю, загорелся и разрушился", - рассказал источник агентства.
"Сейчас проводится ликвидация последствий разрушения самолета на земле, после чего будет проведен осмотр места происшествия", - рассказал источник.
В свою очередь, как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, "на место происшествия выехала следственно-оперативная группа для проведения доследственной проверки".