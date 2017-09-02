После падения Ан-2 полеты на авиашоу в Балашихе прекращены

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Полеты на авиашоу в подмосковной Балашихе прекращены после падения самолета Ан-2.
Об этом сообщил ТАСС в субботу руководитель информационно-аналитического отдела "Общество друзей воздушного флота" Валерий Смирнов.
"При показательном выступлении на авиашоу в Балашихе самолет Ан-2 потерпел крушение. В результате погибли два пилота. В настоящее время полеты на авиашоу прекращены", - сказал Смирнов.
"Самолет загорелся при ударе о землю. В настоящее время возгорание потушено", - добавил он.
По его словам, принадлежность самолета и личности пилотов устанавливаются. "На месте работает полиция, ожидается прибытие транспортной прокуратуры", - сказал Смирнов.
Авиашоу проводилось на аэродроме Черное ДОСААФ, показательные выступления были приурочены к 70-летию Ан-2. В рамках проведения авиационного праздника были запланированы показательные полеты авиационной техники. Кроме того, на аэродроме расположена наземная экспозиция. Согласно информации, размещенной в соцсетях, в мероприятии должен был принимать участие известный путешественник Федор Конюхов.
31 августа 1947 года летчик-испытатель П. Н. Володин впервые поднял в небо первый прототип Ан-2, обозначенный СХА. Самолет выполнил два больших круга на высоте 1200 метров и после 30 минут полета совершил посадку.