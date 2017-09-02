Трамп посетил пострадавшие от урагана "Харви" районы Техаса и встретился с их жителями

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НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп посетил в субботу штат Техас, где ознакомился с ходом восстановительных работ после наводнений, вызванных ураганом "Харви", а также встретился с жителями, дома которых оказались разрушены в результате удара стихии.
Президента в поездке сопровождала первая леди Меланья Трамп, а также ряд членов вашингтонской администрации, включая исполняющую обязанности министра внутренней безопасности США Элейн Дьюк, руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли и помощника главы государства по вопросам внутренней безопасности Тома Боссерта.
В аэропорту Хьюстона, куда прибыл президентский самолет, Трампа с супругой встречали губернатор Техаса Грегг Эбботт и мэр города Сильвестр Тернер. Затем они все вместе направились в центр временного поселения, организованный на территории местного стадиона, где встретились с пострадавшими от наводнений. Судя по кадрам, которые распространили новостные телеканалы, хозяин Белого дома пообщался с несколькими жителями и сделал с ними ряд совместных фотографий.
Трамп высоко оценил усилия губернатора по ликвидации последствий "Харви", заявив, что тот проделал "отличную работу". Он также назвал великолепной координацию между федеральными ведомствами и администрацией штата на этом направлении.
После этого Трамп с супругой посетили расположенную в пригороде Хьюстона церковь, которая также служит временным убежищем для лишившихся крова. Они поучаствовали в разгрузке пакетов с гуманитарной помощью и раздаче еды. Президент также встретился со спасателями и волонтерами, участвовавшими в операциях по поиску выживших, поблагодарив их за самоотверженность. "Это люди, которые проделали фантастическую работу", - указал он.
Трамп во время поездки периодически отвечал на вопросы сопровождавших его журналистов, однако был немногословен. Американский лидер, в частности, заявил, что в регионе по-прежнему наблюдается "много воды, однако она быстро уходит", в связи с чем выразил надежду, что ситуация нормализуется.
Это уже вторая за текущую неделю поездка Трампа в Техас для ознакомления с ходом работ по ликвидации последствий "Харви". Позднее в субботу президент должен отправиться в соседний с Техасом штат Луизиана, ряд районов которого также пострадал от урагана.
Вместе с тем, как проинформировал в субботу Белый дом, Трамп распорядился увеличить объем федеральной помощи регионам, пострадавшим от "Харви". Финансирование работ по ликвидации последствий урагана из федерального бюджета будет увеличено с 75% от их общей стоимости до 90%.
Точную сумму ущерба еще только предстоит установить. Мэр Хьюстона заявлял, что лишь на расчистку завалов городу потребуется до $100 млн.
Обрушившийся на Техас в ночь на 26 августа "Харви" стал самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. По данным телеканала CNN, в результате разгула стихии погибли не менее 50 человек. Трамп запросил у Конгресса США на ликвидацию последствий урагана из федерального бюджета экстренное финансирование в размере $7,85 млрд.