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МАК сформировал комиссию для расследования причин крушения Ан-2 в Подмосковье

Происшествия
3 сентября, 10:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС

Экспертам предстоит воссоздать последние минуты полета самолета, а также попытаться обнаружить бароспидограф для воссоздания картины происшествия

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования причин авиакатастрофы самолета Ан-2 в Балашихе. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МАК Светлана Колесникова.

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"Сформирована комиссия для расследования причин авиационного происшествия. Эксперты МАК со вчерашнего дня приступили к работе на месте ЧП", - сказала она. По ее словам, экспертам предстоит воссоздать последние минуты полета Ан-2 на празднике, а также попытаться обнаружить бароспидограф, установленный в самолете, для воссоздания картины происшествия.

2 сентября в деревне Федурново проходил авиационный праздник, посвященный 70-летию первого полета самолета Ан-2. Мероприятие было организовано Московским авиаремонтным заводом совместно с Росавиацией, также на нем присутствовали почетные гости от ДОСААФ.

Ан-2 упал во время показательных полетов прямо на территории аэродрома: в 12:17 мск борт ударился о землю, взорвался и загорелся. В результате погиб пилот и находившийся на борту фотокорреспондент. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил эксплуатации воздушного судна, повлекшее гибель двух и более лиц").

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Крушение Ан-2 на авиашоу в Балашихе
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