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Очевидец предоставил видео падения Ан-2 на авиашоу в Балашихе

Происшествия
2 сентября, 17:40 UTC+3

Зрителю удалось заснять последние секунды полета самолета, на котором видно, насколько близко от посетителей рухнула машина

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© Евгений Варлыгин

2 августа на аэродроме Черное ДОСААФ в Балашихе во время авиашоу разбился самолет Ан-2. Пилот выполнял фигуру высшего пилотажа и, как сообщают очевидцы, в последний момент отвел машину от зрителей. Один из зрителей предоставил ТАСС видео последних секунд полета Ан-2, на котором видно,насколько близко от посетителей авиашоу рухнул самолет.

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