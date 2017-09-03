СМИ: три человека на Bentley протаранили кортеж президента Сербии

БЕЛГРАД, 3 сентября. /ТАСС/. Автомобиль Bentley протаранил кортеж сербского лидера Александара Вучича. Как сообщила в воскресенье газета Politika, в результате произошедшего в субботу инцидента пострадавших нет.

По информации издания, Bentley с испанскими номерами врезался в первый из трех автомобилей кортежа, где находился президент, заблокировал второй автомобиль с охраной и попытался скрыться. Однако сотрудники охраны на третьем автомобиле догнали нарушителей и задержали их.

Задержанными оказались три серба, ранее нарушавшие закон. По данным издания, они взяли машину у футболиста, причем один из них перед ДТП употреблял кокаин.

Глава МВД Сербии Небойша Стефанович подтвердил факт ДТП, отметив, что "следствие не считает, что президент был целью нападения". "После ДТП охрана президента немедленно задержала нарушителей, прибыла полиция, начато расследование", - сказал министр агентству Танјуг.

В настоящее время выясняются детали случившегося, виновникам аварии грозит до восьми лет заключения.