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Грузовик и семь легковушек столкнулись в Воронежской области

Происшествия
3 сентября, 18:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС

Четверо пострадали

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате столкновения грузовика и семи легковых автомобилей в Воронежской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Воронежской области в Бобровском районе произошло попутное столкновение грузовика и семи легковых автомобилей с последующим возгоранием четырех автомобилей. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе один ребенок, который госпитализирован в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства, отметив, что движение автотранспорта не перекрывалось.

По его словам, причиной ДТП стал отказ тормозной системы грузовика.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские и экстренные службы.

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