Грузовик сбил троих детей на пешеходном переходе в Астрахани

Правильный выбор: сборная России по футболу обыграла "Динамо" при полных трибунахСпорт 3 сентября, 22:20
Меркель не видит Турцию в составе ЕвросоюзаМеждународная панорама 3 сентября, 22:14
СМИ: "Гремио" незаконно продал футболиста Рошу в "Спартак"Спорт 3 сентября, 21:58
Футболист Рауш заявил, что с радостью сыграл бы за сборную России еще разСпорт 3 сентября, 21:56
Российские дзюдоисты сделали первый шаг к ОИ-2020 без золотых наград чемпионата мираСпорт 3 сентября, 21:54
Калитвинцев недоволен самоотдачей ряда футболистов "Динамо" в матче со сборной РоссииСпорт 3 сентября, 21:23
Антон Миранчук: футболисты сборной России хорошо смотрелись в матче с "Динамо"Спорт 3 сентября, 21:16
Тренер: сборная России по баскетболу уделила внимание тактике перед матчем с бельгийцамиСпорт 3 сентября, 21:08
Гамба: сборная России по дзюдо перевыполнила медальный план на ЧМ в БудапештеСпорт 3 сентября, 21:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТРАХАНЬ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Пятилетняя девочка погибла и еще двое детей были госпитализированы в результате наезда грузовика в Астрахани. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе регионального управления МВД.
"ДТП произошло в районе улицы Софьи Перовской. По предварительной информации, грузовой автомобиль ГАЗ с цистерной проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. В это время по пешеходному переходу дорогу пересекали трое детей. В результате столкновения девочка, предварительно, пяти лет погибла на месте, еще двое детей - девочка трех лет и мальчик 10 лет - доставлены в больницу", - уточнили в пресс-службе.
Как сообщили ТАСС в областной детской клинической больнице, доставленные после ДТП дети находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
В УМВД отметили, что водитель грузового автомобиля после этого ДТП совершил наезд на автомобиль Mercedes, который находился на встречной полосе. Девушка, находившаяся за рулем иномарки, не пострадала.
"Водитель грузового автомобиля доставлен в отдел полиции. Это мужчина 1998 года рождения. Водительского удостоверения у него не оказалось", - добавили в пресс-службе. Сейчас на месте ДТП работает полиция, следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.