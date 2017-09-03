Грузовик сбил троих детей на пешеходном переходе в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Пятилетняя девочка погибла и еще двое детей были госпитализированы в результате наезда грузовика в Астрахани. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе регионального управления МВД.

"ДТП произошло в районе улицы Софьи Перовской. По предварительной информации, грузовой автомобиль ГАЗ с цистерной проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. В это время по пешеходному переходу дорогу пересекали трое детей. В результате столкновения девочка, предварительно, пяти лет погибла на месте, еще двое детей - девочка трех лет и мальчик 10 лет - доставлены в больницу", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в областной детской клинической больнице, доставленные после ДТП дети находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

В УМВД отметили, что водитель грузового автомобиля после этого ДТП совершил наезд на автомобиль Mercedes, который находился на встречной полосе. Девушка, находившаяся за рулем иномарки, не пострадала.

"Водитель грузового автомобиля доставлен в отдел полиции. Это мужчина 1998 года рождения. Водительского удостоверения у него не оказалось", - добавили в пресс-службе. Сейчас на месте ДТП работает полиция, следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.