Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Грузовик сбил троих детей на пешеходном переходе в Астрахани

Происшествия
3 сентября, 21:51 дата обновления: 3 сентября, 22:17 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова

Один ребенок погиб, еще двое доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТРАХАНЬ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Пятилетняя девочка погибла и еще двое детей были госпитализированы в результате наезда грузовика в Астрахани. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе регионального управления МВД.

Смотрите также

Как сократить число ДТП: план правительства и инициативы Госдумы

"ДТП произошло в районе улицы Софьи Перовской. По предварительной информации, грузовой автомобиль ГАЗ с цистерной проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. В это время по пешеходному переходу дорогу пересекали трое детей. В результате столкновения девочка, предварительно, пяти лет погибла на месте, еще двое детей - девочка трех лет и мальчик 10 лет - доставлены в больницу", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в областной детской клинической больнице, доставленные после ДТП дети находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

В УМВД отметили, что водитель грузового автомобиля после этого ДТП совершил наезд на автомобиль Mercedes, который находился на встречной полосе. Девушка, находившаяся за рулем иномарки, не пострадала.

"Водитель грузового автомобиля доставлен в отдел полиции. Это мужчина 1998 года рождения. Водительского удостоверения у него не оказалось", - добавили в пресс-службе. Сейчас на месте ДТП работает полиция, следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России провели первые публичные испытания летающего мотоцикла
2
Гидрометцентр объявил о завершении первой волны бабьего лета в Москве
3
Из Золушек в принцессы: сестры Аверины выиграли в Пезаро пять золотых медалей ЧМ
4
На западе Москвы из-за женщины произошел конфликт со стрельбой
5
Грузовик и семь легковушек столкнулись в Воронежской области
6
Меркель и Макрон в телефонном разговоре выступили за ужесточение санкций ЕС против КНДР
7
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама