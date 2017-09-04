Мощный циклон с ураганным ветром достиг Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Мощный циклон, в который трансформировался тропический шторм "Санву", обрушился на южные территории Камчатки. В Усть-Большерецком и Елизовском районе уже идет ливень, ветер окреп до 25 м/с. Наиболее сильный удар стихии ожидается во второй половине дня 4 сентября, сообщила ТАСС в понедельник начальник отдела метеопрогнозов Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Приходько.

"На данный момент циклон начал оказывать влияние на южные районы края. В поселке Озерновский Усть-Большерецкого района порывы ветра уже превышают 25 м/с, в Петропавловске-Камчатском порывы достигают 24 м/с, в Усть-Большерецком, Елизовском районах и в краевой столице идет сильный дождь. Во второй половине дня, ближе к вечеру, погода еще более ухудшится - ветер в порывах будет достигать ураганной силы в 35-45 м/с, ожидается сильный дождь", - сообщила Приходько.

Из-за циклона "отменены занятия второй смены во всех школах Петропавловска-Камчатского", сказали в пресс-службе городской администрации.

В диспетчерской аэропорта Петропавловск-Камчатский ТАСС сообщили, что все самолеты прибывают на полуостров и отправляются на материк по расписанию.

Все оперативные службы на Камчатке приведены в повышенную готовность, сообщила пресс-служба управления МЧС региона. На данный момент, по отчету спасателей, происшествий, связанных с прохождением циклона, не зафиксировано.

"В Центре управления в кризисных ситуациях развернут оперативный штаб, который будет координировать всю поступающую информацию о складывающейся обстановки. В Усть-Большерецком районе, где не исключен подъем уровня рек и осложнение гидрологической обстановки, работает оперативная группа спасателей", - сообщила пресс-служба.

В повышенную готовность переведены коммунальные службы и службы жизнеобеспечения города. МЧС рекомендует населению не покидать пределов своих населенных пунктов.

Во вторник у берегов Камчатки ожидаются волны высотой до девяти метров. Оперативным службам и руководителям предприятий, чьи суда находятся в море, передано штормовое предупреждение. "В первой половине ночи 5 сентября в отдельных подрайонах Тихого океана и прибрежных районах Елизовского района, Петропавловска-Камчатского ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров. Оно сохранится до конца суток 5 сентября", - сообщили в краевом управлении МЧС.

Руководителям судоходных компаний, чьи суда находятся в этих районах, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности. В соответствии с прогнозом, силы и средства МЧС по Камчатскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.