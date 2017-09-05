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Экс-губернатор Белых не признает вину в получении взяток

Происшествия
5 сентября, 14:02 UTC+3 МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Экс-глава Кировской области обвиняется в получении взяток в особо крупном размере

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых не признает вину в получении взяток. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, где началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Белых.

"Свою вину категорически не признаю. Считаю, что обвинение построено на оговорах. Ларицкий осужден и трижды менял свои показания. Господин Судгаймер также задерживался органами и заплатил денег за прекращение в отношении него уголовного дела", - сказал Белых.

Экс-губернатор обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Ему вменяется получение лично и через посредников взятки на общую сумму €600 тыс. за включение ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес" в перечень приоритетных инвестпроектов и за последующее способствование принятию выгодных для них решений при исполнении условий программ в области освоения лесов. По версии следствия, Белых получал деньги в мае 2012 года, а также с 2014 года по июнь 2016 года.

По данным следствия, первую взятку в размере €200 тыс. Белых получил через посредников от предпринимателя Альберта Ларицкого, которому в тот период принадлежали ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес".

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