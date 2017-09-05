Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава администрации Нижнего Новгорода признан виновным в халатности

Происшествия
5 сентября, 16:50 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 5, сентября. /ТАСС

Сергея Белова обязали выплатить штраф, но отменили наказание в связи с истечением срока давности уголовного преследования

Поделиться
Материал из 1 страницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сентября. /ТАСС/. Глава городской администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов и бывшая глава Ленинского района Надежда Рожкова признаны виновными по делу о частичном обрушении здания общежития, которое произошло три года назад. Об этом во вторник сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Подсудимым назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей каждому. Но в связи с истечением срока давности уголовного преследования Белова и Рожкову освободили от назначенного наказания.

"Бездействие подсудимых вследствие небрежного отношения к службе и неисполнение ими возложенных на них должностных обязанностей по организации признания здания общежития аварийным и подлежащим сносу, при наличии к тому законных оснований, повлекло причинение имущественного вреда потерпевшим. Тем самым подсудимые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Ленинский районный суд признал подсудимых виновными", - говорится в сообщении.

Обрушение стены в доме произошло 15 апреля 2014 года, обошлось без пострадавших. Дом был признан аварийным, но люди продолжали там жить.

Сергей Белов с декабря 2015 занимает пост главы городской администрации Нижнего Новгорода, с 2011 года по 2013 год был первым заместителем главы администрации Ленинского района, в момент обрушения уже занимал должность главы администрации Приокского района.

Надежда Рожкова в момент ЧП была заместителем главы Ленинского района, сама возглавляла районную администрацию дважды - с мая 2011 года по май 2012 года, а также с мая 2014 года по май 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ученица рассказала о стрельбе в ивантеевской школе
2
МИД ФРГ: размещение миротворцев в Донбассе может стать шагом к отмене санкций против РФ
3
Дело о стрельбе в подмосковной школе передано в центральный аппарат СК
4
Робби Уильямс отменил запланированные концерты в России из-за болезни
5
Саакашвили будет оспаривать в суде экстрадицию в Грузию
6
Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке
7
При передаче денег Улюкаеву Сечин извинился, что "затянули с исполнением поручения"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама