Глава администрации Нижнего Новгорода признан виновным в халатности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сентября. /ТАСС/. Глава городской администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов и бывшая глава Ленинского района Надежда Рожкова признаны виновными по делу о частичном обрушении здания общежития, которое произошло три года назад. Об этом во вторник сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Подсудимым назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей каждому. Но в связи с истечением срока давности уголовного преследования Белова и Рожкову освободили от назначенного наказания.

"Бездействие подсудимых вследствие небрежного отношения к службе и неисполнение ими возложенных на них должностных обязанностей по организации признания здания общежития аварийным и подлежащим сносу, при наличии к тому законных оснований, повлекло причинение имущественного вреда потерпевшим. Тем самым подсудимые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Ленинский районный суд признал подсудимых виновными", - говорится в сообщении.

Обрушение стены в доме произошло 15 апреля 2014 года, обошлось без пострадавших. Дом был признан аварийным, но люди продолжали там жить.

Сергей Белов с декабря 2015 занимает пост главы городской администрации Нижнего Новгорода, с 2011 года по 2013 год был первым заместителем главы администрации Ленинского района, в момент обрушения уже занимал должность главы администрации Приокского района.

Надежда Рожкова в момент ЧП была заместителем главы Ленинского района, сама возглавляла районную администрацию дважды - с мая 2011 года по май 2012 года, а также с мая 2014 года по май 2017 года.